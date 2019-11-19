Muğla'da 127 göçmen yakalandı

Datça ve Bodrum açıklarında 4 ayrı olayda toplam 127 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça ilçesinde gündüz saatlerinde lastik bot ile kaçmaya çalışan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Lastik botta Filistin uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum Çavuş Adası açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik botlar durdurularak içerisindeki 14 Pakistan, 12 Güney Afrika, 10 Yemen, 8 Suriye, 6 Filistin, 5 Kongo, 5 Orta Afrika, 3 Afganistan, 2 Kamerun, 1 Gana, 1 Nijerya ve 1 Gabon uyruklu olmak üzere toplam 68 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde ise hareket halindeki lastik bot durdurularak içerisindeki 13 Somali, 12 Suriye, 8 Filistin ve 4 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 37 düzensiz göçmen yakalandı. Datça ve Bodrum ilçelerinde yakalanan toplam 127 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler.