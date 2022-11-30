Muğla'da 130 kadın üreticiye koç ve koyun dağıtılacak

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kadın Dayanışması ile Koyun Yetiştiriciliği Projesi'nde ikinci etap gerçekleştirilirken, projede 130 kadın üreticisine 1300 koyun ve 52 adet koç dağıtılacak.

Muğla'da gerçekleştirilen projede kura ile belirlenen 130 kadın üreticisine toplam 1300 adet koyun ve 52 adet koç dağıtılacak. Muğla İl Tarım ve Orman il Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada “ 130 kadın üreticimize 1300 adet koyun ve 52 adet koç dağıtacağız. Hak sahiplerini, kura ile belirledik. Önümüzdeki günlerde dağıtmaya başlıyoruz" denildi.