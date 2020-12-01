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Muğla'da 15 ayrı suçtan aranan şüpheli, JASAT'tan kaçamadı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde 15 ayrı suçtan aranan şüpheli, Jandarmanın dedektiflerinden (JASAT) kaçamadı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 15 ayrı suçtan aranan şüpheli, Jandarmanın dedektiflerinden (JASAT) kaçamadı.


Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal etme gibi suçtan aranması bulunan kişi, Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarmanın Dedektifleri (JASAT) Timi ile Seydikemer Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışması sonucu 15 ayrı suçtan aranan R.K. Paşalı Mahallesindeki mezarlıkta çalıştığı sırada gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından hakkında 52 yıl 6 ay hapis cezası bulunan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eşen T Tipi Kapalı ceza evine gönderildi.

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