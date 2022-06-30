Muğla'da 15 bin genç sporla buluşuyor

Muğla'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı görkemli bir törenle Menteşe Spor Salonunda görkemli bir törenle gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte 81 ilde GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları açılıyor. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 25 branşta 72 uzman antrenör ile çocukların yaz tatilini spor yaparak en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla GSB Spor Okullarına yaklaşık bir aydır kayıt alıyor. İl Müdürlüğü antrenörleri okullar kapanmadan önce sınıfları ziyaret ederek öğrencilere formları dağıtarak kayıt almaya başlamıştı. GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarının açılışı 29 Haziran Çarşamba günü saat 18.00 da Menteşe Spor Salonunda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Ardından sporcular halk oyunları, cimnastik, basketbol, halter ve taekwondo gösterilerini sergiledi.

"Kayıtlar devam ediyor"

Çocukların ve gençlerin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlayarak, onları zararlı alışkanlıklardan korumak, ruhen ve bedenen sağlığı yerinde bir nesil oluşturmak amacıyla 81 İl merkezinde her yıl uygulanan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları kayıtları devam ediyor. Kayıtlar Merkez ilçe Menteşe'de, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binasında ve Menteşe Spor Salonunda alınırken, ilçelerde ise İlçe Müdürlüklerinde yapılıyor. Özellikle engelli genç ve çocukların birçok branşta antrenörler eşliğinde spor okullarından faydalanabilmeleri için GSB Engelsiz Spor Okulları kayıtları devam ediyor.

"15 bin genç sporla buluşuyor"

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş yaptığı açılış konuşmasında “Bakanlığımız bünyesinde gerçekleştirdiğimiz GSB Spor Okullarında yıl boyunca 5-18 yaş arası çocuk ve gençlerimize yönelik sportif temel eğitim ve motorik becerilerini geliştirme amaçlı kurslar düzenlemekteyiz. Sporcularımızın branşlaşma ve performans sporcusu olmalarına yönelik ilk adımı oluşturan bu kurslar neticesinde gerek bireysel gerek takım sporlarında yüksek becerili sporcular yetiştirerek hem ulusal hem uluslararası platformda başarılı olmaları adına gece gündüz demeden çalışmaktayız. Bu bağlamda Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Muğla genelinde tüm tesislerimizde 25 branşta 72 antrenörümüzle hizmet vermekteyiz. Şu ana kadar tüm ilçelerimizle birlikte bu yaz GSB Spor Okullarında yaklaşık 15 bin gencimize spor yaptıracağız” dedi.

Açılış törenine Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Şube Müdürleri, çocuklar, gençler ve aileleri olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.