Muğla'da 152 Bin 721 öğrenci karne alacak

Muğla'da yoğun geçen 2018-2019 eğitim öğretim yılı sona eriyor. Çocukları tatil heyecanının sardığı Muğla'da il genelinde 152 Bin 721 öğrenci karne alacak.

Muğla genelinde toplam 1046 okul ve kurumda, 9 Bin 87 derslikte eğitim gören 152 Bin 721 öğrenci ve 13 Bin 490 öğretmenin yarıyıl tatili 4 Şubat'ta sona erecek.

- Pervin Töre'den tatil mesajı

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre yarıyıl tatili ile ilgili mesaj yayımladı. Töre mesajında, “Dönem boyunca yapmış oldukları özverili çalışmalarından dolayı tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Yoğun bir çalışma dönemini geride bırakarak kısa bir dinlenme molası verecek olan öğrenci ve öğretmenlerimizin ikinci döneme aynı şevk ve azimle tekrar başlayacaklarına inanıyorum” dedi.