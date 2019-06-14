Muğla'da 152 bin 721 öğrenci karne aldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Şehbal Baydur İlkokulunda resmi karne töreni gerçekleştirildi. Törene Muğla Valisi Esengül Civelek,

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, öğretmenler ve veliler katıldı. Karne töreninde Vali Esengül Civelek yaz tatiline çıkacak öğrencilerle sohbet etti. Ardından öğrencilerin karneleri protokol üyeleri tarafından verildi.

152 Bin 721 öğrenci karne aldı

Muğla'da 328 ilkokulda 47 Bin 285 öğrenci, 241 ortaokulda 49 Bin 468 öğrenci, 165 lisede 40 Bin 242 öğrenci karne aldı. Ayrıca 60 bağımsız anaokulu ve 291 bünyesinde anasınıfı bulunan okulda 15 Bin 726 okul öncesi öğrencisine gelişim karnesi verildi. Toplam 794 okulda 152 Bin 721 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline başlamış oldu.