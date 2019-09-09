Muğla'da 152 bin öğrenci ders başı yaptı

Menteşe ilçesinde düzenlenen tören tarihi Atatürk İlkokulunda gerçekleştirildi. Muğla Valiliğince 87 yıl sonra restore edilerek eğitim öğretime yetiştirilen Muğla'nın ilk okulu Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törene Vali Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, CHP Muğla Milletvekilleri Mürsel Alban ve Süleyman Girgin, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsayin Çiçek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı.

Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, eğitim ve öğretim yılının açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Bu gün yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Bugünkü törenimize, Cumhuriyet'imizin 10'uncu yılı kutlamalarına şahitlik etmiş, adını Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten alan Atatürk İlkokulumuz ev sahipliği yapmaktadır. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılının tüm Atatürk İlkokulu ailesine; Muğla'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Muğla'nın eğitim seviyesinin ve okuma oranının Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını belirten Muğla Valisi Esengül Civelek, “Gelecek eğitim ile şekillenecektir. Ülkemizi aydınlık yarınlara kavuşturacak geleceğimizin teminatı çocuklarımızı bilgiyi üretebilen, değerlendirebilen, paylaşabilen, bilimsel gelişmeleri izleyebilen, iyi birey olarak yetiştirebildiğimiz takdirde çağdaş ülkeler arasında yer alabiliriz” dedi.

Vali Civelek ve protokol üyeleri daha sonra okul bahçesine fidan dikerek, restore edilen okulunun ilk öğrencileri ile okul girişinde fotoğraf çektirdi.