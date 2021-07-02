Muğla'da 153 bin 249 öğrenci karne aldı

Muğla il genelinde 789 okulda, 153 bin 249 öğrenci ve 13 bin 653 öğretmen yaz tatiline başlarken, Menteşe İlçesi Sabri Acarsoy İlkokulu'nda 2020-2021 eğitim-öğretim yılının kapanışı ve karne dağıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim yoluyla başlayan ve kimi zaman yüz yüze sürdürülen 2020-2021 eğitim öğretim yılı öğrencilerin bugün karnelerini almaları ile sona erdi. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri tüm sınıf kademelerinde 18 Haziran 2021 Cuma gününden itibaren dijital ortamda (e-Okul) öğrencilerin erişimine açılmış, karne dağıtım etkinliği yapılmamıştı. Muğla genelinde resmi ve özel 789 okulda, 153 bin 249 öğrenci ve 13 bin 653 öğretmen bugün itibariyle yaz tatiline başlarken, eğitim öğretim yılının kapanışı ve karne dağıtımı etkinliği Menteşe Sabri Acarsoy İlkokulunda gerçekleştirildi. Etkinliğe, Vali Yardımcısı Murat Kahraman, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Veliler okul dışında çocuklarını bekledi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay yaptığı açıklamada öğrencileri gayretlerinden dolayı tebrik ederek, "Her birinizi, yoğun bir tempoda geçen uzaktan eğitim sürecinde gerek canlı derslere katılımınız, gerekse göstermiş olduğunuz sabrınız ve gayretinizden dolayı içtenlikle kutluyorum. Güzel bir tatili hak ettiniz. Bu yaz tatili diğer yıllardan farklı olarak okullarımız kapılarını sizler için sonuna kadar açık tutacak. Öğretmenlerinizin hazırladığı eğlenceli etkinliklerden oluşan dolu dolu bir telafi programı sizleri bekliyor. Hem hak ettiğiniz tatili yaparak dinlenme fırsatı bulacak hem de sportif, sosyal, kültürel ve akademik etkinliklerle eğlenceli ve öğretici zaman geçirmeniz için bir fırsat yakalamış olacaksınız. Şunu bilmelisiniz ki yaz dinlencenizi, kendinizi geliştirecek aktivitelerle geçirmeniz, yeni eğitim öğretim yılına hazır, zinde ve motive olmuş bir şekilde başlamanıza vesile olacaktır" dedi.

İl Müdürü Çay, öğretmenlere teşekkür ettikten sonra velilere yönelik yaptığı konuşmada, "Uzaktan eğitim sürecinde sizlerin desteğini her daim yanımızda hissettik. Evlerinizde çocuklarımıza adeta sınıf ortamı oluşturarak, motivasyonlarını sağlayıp ilgi ve alaka göstererek gönüllü birer eğitimciye dönüştünüz. Ayrıca onların başarılı bir öğrenci olabilmesi kadar iyi ve nitelikli bir insan olarak yetişmesinde de ilk rol model sizlersiniz. Bu yaz tatilinde öğrencilerin sosyal, duygusal alanda iyileşeceği ve fiziksel olarak aktif olacağı bir telafi programıyla salgının eğitime yansıyan olumsuzluklarını hep birlikte bertaraf etmek, eğitimde fırsat adaleti ilkesi doğrultusunda öğrencileri akademik, sosyal, duygusal, fiziksel ve sağlık yönlerinden desteklemek istiyoruz. İstediğiniz okulda, dilediğiniz sosyal, fiziksel ya da akademik telafi etkinliklerine öğrencilerimiz katılabilirler. telafidebendevarim.meb.gov.tr adresinde yayınlanan etkinlik programlarını takip ederek öğrencilerimizin katılması için başvurunuzu yapabilirsiniz. Zorlu geçen pandemi sürecinin olumsuz etkilerini hep birlikte ve elbirliğiyle kısa zamanda ortadan kaldıracağız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, 2021-2022 eğitim öğretim yılında salgın tehdidinin ortadan kalktığı yüz yüze eğitimde buluşma temennisiyle, tüm eğitim camiamıza iyi tatiller diliyorum" ifadelerini kullandı.