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Muğla'da 153 bin 293 öğrenci karne alıyor

Yarın başlayacak olan yarı yıl tatili 31 Ocak 2020’de sona erecek.

Yarın başlayacak olan yarı yıl tatili 31 Ocak 2020'de sona erecek. Öğrenciler 3 Şubat 2020 Pazartesi günü ders başı yapacak.


İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ara tatil dolayısıyla Karne mesajı yayınladı. Töre mesajında, öğrencilere seslenerek, "Karne, bir dönem boyunca sergilediğiniz performansın geri bildirimidir. Zayıf ve güçlü yönlerinizi analiz etmeniz, eğer varsa eksikliklerinizi fark etmeniz ve bir dahaki dönem için tedbir almanız adına bir imkândır. Başarı, durağan bir kavram değildir. Sonuçları değerlendirilmiş, ders alınmış başarısızlık, başarı demektir. Planlı ve sistemli bir çalışma ile başarıyı yakalayacağınıza inanıyorum. “Üşenmeyin, ertelemeyin, vazgeçmeyin.” Sosyal bir hayatın içinde kitap okumak yaşamınızın önemli bir parçası olmalıdır. Milli ve manevi değerlerimizi yaşayıp yaşatarak, kitap okumakla, bilimin izinde araştırmakla, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle perçinleyeceğiniz başarılarınız, en başta kendiniz olmak üzere ailelerinizi, öğretmenlerinizi, bizleri son derece mutlu edecektir. Geleceğimizin ve aydınlık yarınlarımızın, sizlerin üstün başarılarıyla süsleneceğine inanıyor, sizlere güveniyorum" dedi.

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