İhlas Haber Ajansı

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Muğla'da 154 bin 532 öğrenci ders başı yapıyor

Covid-19 salgın sürecinde bir buçuk yıl düzenli yüz yüze eğitimin yapılmadığı Türkiye’de 2021-2022 eğitim öğretim yılında 6 Eylül tarihinden itibaren yüz yüze eğitimde 154 bin 532 öğrenci ders başı yapıyor.

Covid-19 salgın sürecinde bir buçuk yıl düzenli yüz yüze eğitimin yapılmadığı Türkiye'de 2021-2022 eğitim öğretim yılında 6 Eylül tarihinden itibaren yüz yüze eğitimde 154 bin 532 öğrenci ders başı yapıyor.


2021-2022 Eğitim Öğretim yılında Muğla'da 789 okulda 154 bin 532 öğrenci, okul öncesi, ilkokul ortaokul ve liseye başlayacak. Bu yıl ilk defa okul öncesine kayıt yaptıran öğrenci sayısı 11 bin 500 öğrenci olurken, İlkokul 1'inci sınıfa kayıt yaptıran öğrenci sayısı ise 14 bin 560.


5'inci sınıfa kayıt yaptıran öğrenci sayısı 12 bin 722 olurken, tüm okullarda toplamda 13 bin 653 öğretmen, 8 bin 884 şubede görev yapacak.

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