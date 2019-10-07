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Muğla'da 18 kaçak göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ve Datça ilçelerinde ülkeyi yasa dışı yollardan terke teme hazırlığında olan 18 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçelerinde ülkeyi yasa dışı yollardan terke teme hazırlığında olan 18 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.


Bodrum Kargı Adası açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, deniz yüzeyinde lastik bot tespit etti. Lastik botta yapılan incelemede 3 Gabon, 3 Güney Afrika, Nijerya, Sudan, Filistin, Togo ve Çad uyruklu 11 düzensiz göçmen yakaladı. Lastik botlarına el konulan düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Turgutreis limanına teslim edildi.


Datça Deveboynu açıklarında ise lastik bot ile kaçış hazırlığında olan toplam 7 Mısır uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler.

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