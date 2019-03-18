Muğla'da 18 Mart etkinlikleri

Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü Yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Muğla'da Şehitler anıtında program düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma günü etkinliği Şehitler anıtında düzenlenen tören ile başladı. Törene Vali Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği, Şehit yakınları, gaziler ve kamu kurum müdürleri katıldı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Muğla Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanlığı çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Muğla Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Kazım Altan, günün önem ve anlamını ifade eden konuşmasında, “Bugün Türk Harp Tarihine altın harflerle yazılan, 18 Murt Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümünü kutlamak, vatan uğruna canını feda etmiş şehitlerimizi şükran duygularıyla yad etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu vesile ile, ülkemizin bağımsızlığı, bütünlüğü için canlarını hiçe sayarak ölüme koşan, görevi yapmış olmanın huzuru içinde yatan şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bizler üç kıtada at koşturup kılıç sallayarak zaferden zafere koşmuş, vatanını, milletini aziz bilip, göğsünü düşmana siper etmiş, aziz şehitlerin ve gazilerin çocuklarıyız. Türk milleti geçmişte ne ise halen odur. Günümüzde de aynı şekilde kutsal ve manevi değerlerimize sahip çıkılmaktadır. Zira bir kurttan kuzu doğmaz. Aslan, yine bir aslan doğurur. Bu milletin ecdadı aslandır. Elbette torunları da aslan olacaktır, kahraman olacaktır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır diyerek bu topraklar için canını feda etmiş şehit ve gazilerimizin mirasına sahip çıkmak için, vatanı koruma ruhu ülkemizde varolduğu müddetçe bölünmez bütünlüğümüze ve milli birliğimize kasteden hainlerin kirli emelleri asla gerçekleşmeyecektir” dedi.

Program kapsamında ardından şehir eski ve yeni mezarlıklarındaki şehitlerin mezarları ziyaret edildi.