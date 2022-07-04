Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında ''Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın'' iş birliği protokolünde, Muğla'da 19 bin 222 öğrenci sinemayla buluştu.

Öğrencilerde ve toplumda; milli ve kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturmak, topluma ve kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek öğrencileri hayata hazırlamak, kültürel, sosyal ve duygusal gelişimine katkıda bulunmak, öğrencilerin hayal gücünün gelişmesine imkan sağlamak, anı kültürü oluşturmak ve çevresine daha duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan ''Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın'' projesinde, 2021-2022 eğitim öğretim yılı Mayıs ve Haziran aylarında ücretsiz film gösterimi yapıldı.

İl genelinde “Temel Eğitimde 10 bin okul projesinde pilot okullar öncelikli olmak üzere, 5 bin 089 öğrenci, ilk defa sinemaya gitme imkanı bulurken toplamda 19 bin 222 öğrenci, 652 öğretmenin refakatinde sinema ile buluştu. Öğrenciler, sinema salonlarında Kuklalı Köşk (Orman Kaşifi) ve Afacanlar-2 (İş Başa Düştü) filmlerini ücretsiz olarak izledi. Temel eğitim çağında olan ve daha önce sinema ile tanışmamış bir milyon öğrenciyi sinemayla buluşturmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesinin gösterimleri, yeni eğitim öğretim sezonunda, düzenlenecek çeşitli etkinliklerle birlikte hız kazanacak.