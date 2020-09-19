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Muğla'da 19 Eylül Gaziler Günü töreni

Muğla’da 19 Eylül Gaziler Günü Menteşe İlçesi Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

Muğla'da 19 Eylül Gaziler Günü Menteşe İlçesi Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.


Protokol üyeleri, gazilerin ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı tören Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin çelenk sunumu ile başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı, Kıbrıs Gazisi Süleyman Taşkesen, "Cumhuriyetimiz ve diğer kutsal değerlerimiz uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan, görevini yapmış olmanın huzuru içerisinde şehit olan bütün vatandaşlarımız ile, ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimize bir kez daha yüce Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olan gazilerimiz ile şehitlerimizin bizlere bıraktıkları ailelerini minnet ve şükranla selamlıyoruz. Şehitlik ve Gazilik unvanları vatan millet, bayrak, namus, vazife ve diğer kutsal değerler uğruna hiçbir şahsi ve maddi menfaat beklentisine girmeden inançla, kanla ve canla elde edildiği içindir ki herhangi bir unvan ve rütbe ile mukayese edilemez. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Milletimizin bize layık gördüğü gazilik unvanımızı hayatımızı boyunca iftiharla taşıyacak, silah ve bayrak üzerine el basarak ettiğimiz yeminimizin bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da arkasında olacağız. Yüce Atamızın, Aziz Şehitlerimizin ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizin manevi varlığından güç alan bizler, her ne halde olursak olalım, vatanın bölünmez bütünlüğü, milli egemenliğimiz ile milletimizin birlik ve beraberliğinin muhafazası, al bayrağımızın sonsuza dek göklerimizde dalgalanması, yüce Türk Milletinin ebediyen bu topraklarda varlığını idame ettirebilmesi için gerekirse yeniden bedel ödemeye hazır vaziyette üzerimize düşecek tüm görevleri yerine getirmenin azim ve kararlılığında olacak, atalarımızdan aldığımız emaneti daima yükseklere taşıyacağız" dedi.

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