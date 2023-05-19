Muğla'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Muğla'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kutlama programı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk büstüne çelenk sunulması ile başladı. Buradaki törenin ardından yaklaşık bin kişinin katılımıyla düzenlenen Gençlik Yürüyüşü, kutlamaların yapılacağı Atatürk Stadyumu'nda sona erdi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş'ın günün anlam ve önemi belirten konuşmasında,” Milletimizin tarih boyunca belki de en zor dönemlerinden geçtiği zamanlarda, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kırılmaz inancı, milletine olan sevgi ve saygısıyla ‘Ya İstiklal Ya Ölüm' diyerek yola çıktığı, Türk'ün dirilişinin, ayağa kalkışının, esarete, teslimiyete, mandaya karşı bağımsızlık bayrağını açtığı gündür 19 Mayıs. Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Türk Milleti için yaşamaktansa ölmek daha iyidir' diyerek bindiği Bandırma Vapuru, bağımsız ve müreffeh yarınlara yürüyüşün başlangıcı olmuştur. Türk milletinin hürriyetinden vazgeçmeyeceğini, hiçbir şartta himaye altına girmeyeceğini, özgür iradesine her şartta sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan ettiği gündür 19 Mayıs. Yarınımız, umudumuz, geleceğimiz, özgürlüğümüzün, egemenliğimizin ve cumhuriyetimizin teminatı sevgili gençler; Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir” dedi.

Konuşmanın ardından Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve gençliğin Ata'ya cevabı okundu. Kutlamalar, halk oyunları, jimnastik, trambolin, güreş, basketbol ile model uçak gösterilerin ardından sona erdi.

Kutlamalar, stadyumda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törene, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Adli Yargı Komisyonu Başkanı Ercan Arslan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, vali yardımcıları, daire müdürleri, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, sporcular ile vatandaşlar katıldı.