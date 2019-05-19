Muğla'da 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl coşkusu

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılı Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen törenler ile kutlandı. Atatürk stadında düzenlenen törende Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının gösterileri yer aldı.

Törene Vali Esengül Civelek, Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Süleyman Girgin, Burak Erbay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve diğer protokol üyeleri katılırken, tören Aksaz Deniz Üs Komutanlığı bandosunun gösterisi ile başladı. Rahvan atlarının geçiş töreninin ardından halk oyunları gösterisi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının gösterileri yer aldı.

Törenin sonunda ulusal yarışmalarda derece yapan sporcuların ödülleri verildi. Muğla'dan Samsun'a giden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bisiklet takımının Samsun valisinden devraldığı Türk Bayrağı Vali Esengül Civelek'e teslim edilmesi ile sona erdi.