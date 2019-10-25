Muğla'da 195 noktada 200 bin fidan dikilecek

Türkiye genelinde çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma çalışmalarını dünyaya duyurmak, 11 milyon fidanı toprakla

buluşturarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için için başlatılan “Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan” kampanyasıyla ilgili Muğla'da basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz aylarda yeni göreve başlayan Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak'ın basınla da tanıştığı toplantıda Yaprak yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde ağaç ve orman sevgisini arttırmak için 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Bu kapsamda Muğla'da 200 Bin, Aydın'da ise 100 Bin fidan dikilecek. Bu etkinlik çerçevesinde gerekli toplantılarımız yapıldı. Buradaki lokasyonlarımız belirlendi. Muğla'da 195 lokasyonda gerçekleştirilecek fidan dikim etkinliğine 18 bin kişinin katılmasını bekliyoruz. Tüm kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının katılacağı fidan dikim etkinliğimize halkımızı davet ediyoruz" dedi.

Yanan alanlarda ağaçlandırma yapılacak

Bölge Müdürü Yasin Yaprak, "Etkinliğimiz genel müdürlüğümüz taşra birimlerinin koordinasyonunda yürütülecek olup çalışmalar, valilikler, il milli eğitim müdürlükleri, askeri birlikler, il sağlık müdürlükleri, il emniyet müdürlükleri, belediyeler ve köy muhtarlıkları ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek. Fidan dikimi; yanan alanlarla birlikte, köy okulları ve köy yolları başta olmak üzere okul bahçelerinden yol kenarlarına, kamusal alanlardan bozuk orman alanlarına, askeri birliklerden ibadethane ve sağlık ocağı bahçelerine kadar kısaca ağaçlandırma çalışması yapılabilecek bütün potansiyel alanlarda yapılacak. Yanan alanlarda da fidan dikimi yapılacak. Milas, Dalaman-Göcek yangınında yanan alanlarda ağaçlandırma çalışmalarını yapacağız. Bu süreçte dikilen fidanları takip edeceğiz" diye ifade etti.