Muğla'da 2. Karia Bisiklet Festivali yapıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Karia Derneğince Karia Bisiklet Festivali'nin ikincisi düzenlendi.

20-23 Nisan'da gerçekleştirilen etkinlikte ülkenin değişik yerlerinden gelen 100 katılımcı bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu.

Karia Derneği Başkanı Turan Bulut, sürdürülebilir alternatif turizmi yaygınlaştırmak amacıyla etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Turizmin sadece deniz, kum ve güneş olmadığına değinen Bulut; “Yazın herkes ziyaretçi olarak geliyor bölgemize ama yılın 6 ayı çalışan sektör diğer 6 ay atıl vaziyette bekliyor. Hepimiz projeler üretiyoruz ama cesaret edip gerçekleştirme denemelerimiz çok yavaş ilerliyor. Bilmeliyiz ki mevsim şartları değişti kışın bile güneş etkisini hissettiriyor ve denize girilebiliyor. Festival kapsamında Dalaman kükürtlü termal su tanıtıldı. Sarsala'da yüzerek denizin keyfi çıkardık. Sultaniye kaplıcasında çamur banyosu yaptık. Ölemez dağının eteğindeki yeşil ve Köyceğiz Gölü'nün maviliğinin manzarasında pedal çevirdik. Yuvarlak Çayı gördük.” diye konuştu.

Eşsiz Muğla coğrafyasını tanımak isteyenleri bölgeye davet ettiklerini dile getiren Bulut, “Bir nebze örnek olsun diye baharın bu ilk mevsiminde de etkinlikler planladık. Hem doğa sporları hem de tatil bir arada olan etkinliklere aileleri ve arkadaşları ile bekliyoruz. Coğrafyamızın nadide tarihi yerlerinden olan lissai'de bisikletçilere tanıtıldı. Etkinliğimizi duyup karavanları ve araçları ile gelenler oldu. Şenlik havasında güzel coğrafyanın keyfini pedal çevirerek, eğlenerek çıkardık. Etkinliklerimizde desteğini esirgemeyen kurum ve kişilere teşekkür ediyorum.” dedi.