Muğla'da 2 kişiye bir araç düşüyor

TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun'un verdiği bilgiye göre Muğla'da toplam araç sayısı 522 bin 419'a ulaştı.

2019 yılı Eylül ayında toplam araç sayısı 504 bin 301 iken, 2020 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre araç sayısında yüzde 3,6 oranında bir artış göstererek 522 bin 419'a ulaştı.

Otomobil sayısı yüzde 3 arttı

Otomobil sayısı 2020 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 215 bin 022'ye ulaştı. Muğla'daki araçların türlerine göre dağılımı ise 215 bin 022 adet otomobil, 9 bin 701 adet minibüs, 4 bin 452 adet otobüs, 76 bin 242 adet kamyonet, 9 bin 802 adet kamyon, 171 bin 201 adet motosiklet, 34 bin 689 adet traktör ve Bin 310 adet özel amaçlı araç bulunuyor. Oransal olarak en fazla artış yüzde 13,2 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşti.

13 bin 455 aracın devri yapıldı

2020 yılı Eylül ayında Muğla'da toplam 13 bin 455 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 8 bin 003 adet ile otomobil yer aldı. Otomobilin ardından 2 bin 548 adet ile motosiklet, 2 bin 025 adet ile kamyonet, 346 adet ile traktör, 230 adet ile minibüs, 210 adet ile kamyon, 71 adet ile otobüs ve 22 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

2 bin 210 aracın trafiğe kaydı yapıldı

2020 yılı Eylül ayında toplam 2 bin 210 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada Bin 123 adet ile motosiklet yer aldı. Motosikletin ardından 673 adet ile otomobil, 288 adet ile kamyonet, 87 adet ile traktör, 20 adet ile kamyon, 15 adet ile özel amaçlı araçlar, 2 adet ile minibüs ve 2 adet ile otobüs geldi.