Muğla'da 2 yangın daha çıktı, devam eden yangın sayısı 5'e yükseldi

Muğla'da 4 gündür devam eden orman yangınlarının biri sönüp diğeri başlarken, bölgede devam eden yangın sayısı 5'e yükseldi.

Yaklaşık bir saat önceye kadar 3 ayrı bölgede devam eden yangınlarla mücadele devam ederken 2 ayrı bölgede daha çıkan yeni yangınlarla birlikte yangın sayısı 5'e yükseldi. An itibariyle Marmaris, Köyceğiz, Bodrum yangınlarının ardından Seydikemer Eşen Mahallesi'nde ve Yılanlı Sungur'da çıkan 2 ayrı orman yangınları ile birlikte 5 ayrı noktada yangınlar devam ediyor. Ekiplerin alevlerle mücadelesi aralıksız sürüyor.