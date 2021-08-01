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Muğla'da 2 yangın daha çıktı, devam eden yangın sayısı 5'e yükseldi

Muğla’da 4 gündür devam eden orman yangınlarının biri sönüp diğeri başlarken, bölgede devam eden yangın sayısı 5’e yükseldi.

Muğla'da 4 gündür devam eden orman yangınlarının biri sönüp diğeri başlarken, bölgede devam eden yangın sayısı 5'e yükseldi.



Yaklaşık bir saat önceye kadar 3 ayrı bölgede devam eden yangınlarla mücadele devam ederken 2 ayrı bölgede daha çıkan yeni yangınlarla birlikte yangın sayısı 5'e yükseldi. An itibariyle Marmaris, Köyceğiz, Bodrum yangınlarının ardından Seydikemer Eşen Mahallesi'nde ve Yılanlı Sungur'da çıkan 2 ayrı orman yangınları ile birlikte 5 ayrı noktada yangınlar devam ediyor. Ekiplerin alevlerle mücadelesi aralıksız sürüyor.

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