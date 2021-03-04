Muğla'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma kullanımı için yeni düzenleme

Muğla'da korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için toplu taşıma kullanımı kısıtlanmıştı. Yeni genelgeyle başlatılan “kontrollü normalleşme” süreci kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurul Kararına göre, "65 yas ve üzeri vatandaşlar ile 20 yas altı gençler ve çocukların toplu ulaşım araçlarını kullanabilmesi" yönünde karar alındı.

Konuyla ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, “65 yas ve üzeri vatandaşlarımızın 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yas altı çocuklar ve gençlerimiz için ise 14.00-18.00 saatleri arasında İl genelinde bulunan tüm Belediyemiz ve Belediyemiz denetimindeki özel toplu taşıma araçlarından HES kodu entegreli seyahat kartları ile faydalanabileceklerdir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, “Örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kalanların durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma veya ders programını kapsayan belge ile belgelendirmeleri şartıyla, saat sınırlaması olmaksızın şehir içi toplu taşıma araçlarından faydalanabileceklerdir” denildi.