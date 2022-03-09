Muğla'da 202 kaçak yapı için suç duyurusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü toplantı salonundaki toplantıya Vali Orhan Tavlı'nın yanı sıra İl Müdürü Ömür Özdil, Müdür yardımcıları ve Şube Müdürleri de katıldı. Yapılan sunumda, kaçak yapılarla mücadele, özel çevre koruma bölgeleri, altyapı ve kentsel dönüşüm, tabiat varlıkları, milli emlak, sıfır atık projesi ve çevre yönetimi ve denetimi konusunda yürütülen çalışmalar ve iş süreçleri hakkında bilgi verildi.

200 bin hektar Özel Çevre Koruma Bölgesi, 60 bin hektar Doğal SİT alanı olmak üzere Muğla'da toplam korunan alanın yaklaşık 300 bin hektar olduğu açıklandı. 325 adet anıt ağacın rehabilitasyonun yapıldığı, Doğal Sit Alanında yapıldığı tespit edilen 202 kaçak yapı için suç duyurusunda bulunuldu. 492 konunun Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna sunulduğu açıklanırken, toplantıda kaçak ve ruhsatsız yapılaşma ile mücadelede alınan önleyici tedbir ve önlemler ele alındı.