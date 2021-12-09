Muğla'da 2020 yılı kişi başı Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 58 bin TL oldu

TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla değeri 57 bin 924 bin TL oldu.

Muğla, 2020 yılında 57 bin 924 TL olan kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değeri ile 60 bin 525 TL olan Türkiye ortalamasının altında yer aldı. Muğla, kişi başına GSYH değerinin en yüksek olduğu 17'inci il oldu.

GSYH 57 milyar 457 milyon 931 bin TL oldu

Muğla ilinde 2020 yılında 57 milyar 457 milyon 931 bin TL olan GSYH değeri 5 trilyon 46 milyar 883 milyon 307 bin TL olan Türkiye değerinin yüzde 1,14'ünü oluşturdu.