Muğla'da 2022 YKS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS 2022) göstermiş oldukları başarı ile Muğla'nın gururu olan öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Muğla Olgunlaşma Enstitüsünde gerçekleşen törende başarılı gençler İl Müdürü Emre Çay ve protokol tarafından ödüllendirildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Hasan Arslan, Serap Aksel, ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin yer aldığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İl Müdürü Emre Çay öğrencilere hitaben bir konuşma yaptı.

Öğrencilerin başarılarından duyduğu gururu belirterek sözlerine başlayan İl Müdürü Emre Çay, “Uzun yıllar emek veren, 3-5 yaşlarında emanet aldığımız, 17-18 yaşlarında üniversitelere uğurladığımız her biri yüz akı, gurur vesilesi olan bu gençlerimizi, bugün burada ağırlamaktan dolayı son derece mutluyum. Onlar bizim geleceğimiz, geleceğimizin teminatı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Gençler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.” sözlerinde belirttiği gibi işte bu yeni nesil geleceğimizin, güçlü Türkiye'mizin temsilcisi olacak. Gençlerimizin ilerde birer bilim insanı, birer mühendis, doktor ve daha bir çok meslek gruplarında alanlarında çok başarılı olacağına inanıyorum” dedi.

Eğitimin çok uzun soluklu, beşikten mezara kadar devam eden bir süreç olduğunu ifade eden İl Müdürü Emre Çay, “Büyük bir sorumluluk içerisinde yürüttüğümüz bu uzun soluklu süreçte, ‘Emanetiniz, emanetimizdir' diyerek okul öncesinde aldığımız çocuklarımıza, ta ki okul sıralarından uğurlayıncaya kadar güçlü bir temel atmaya çalışıyoruz” dedi.

Başarının ekip işi olduğunu vurgulayan İl Müdürü Emre Çay “Bu başarının gerçekleşmesinde emeği geçen, özveriyle çalışan tüm il ve ilçe yöneticilerimize, okul idarecilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize şükranlarımı ifade ediyorum. Geleceğimizi imar ve inşa edecek gençlerimize, nice büyük başarılar ve sağlıklı bir gelecek diliyorum. Bundan sonraki yaşamınızda Allah yolunuzu açık etsin” dedi.

Konuşmanın ardından, YKS 2022'de Türkiye genelinde sayısal, eşit ağırlık, sözel, yabancı dil alanında ilk 500'e girme başarısı gösteren öğrencilere, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve protokol tarafından ödülleri takdim edildi. Tören, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.