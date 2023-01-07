Muğla'da 2023 yılının ilk Diyabet Okulu eğitimi yapıldı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Diyabet Okulu'nun 2023 yılının ilk mezunları olan 29 kişiye diplomaları verildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde belirlenen aylarda düzenlenen ücretsiz Diyabet Okulu eğitimlerine isteyen herkes katılabiliyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gülhan Akbaba koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Diyabet Okulu eğitim programında Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Neşe Çınar, Araş. Gör. Uzm. Dr. Kenan Çakar, Diyetisyen Tuğçe Denktaş, Psikolog Ahmet Şimşek, Diyabet Hemşireleri Esra Koyuncu Yaşar ve Seher Kış tarafından eğitim veriliyor.

Diyabet hastaları ve yakınlarının katıldığı eğitimlerde, diyabet hastalığı, diyabetin oluşum mekanizması, tıbbi tedavisi, dengeli beslenme, diyabette insülin dışında kan şekerini düzenleyici ilaçlar, diyabetin akut komplikasyonları, diyabetin kronik komplikasyonları, diyabette fiziksel aktivite ve hareketler, diyabetle yaşam, insülin tedavisi ve uygulamalarda yapılan yanlışlar ile ilaçların güvenli, doğru ve etkin kullanımı gibi bir çok konuda eğitici bilgiler veriliyor.

Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Turhan Togan, katıldığı eğitim programında yer alan eğitimcilere yapmış oldukları çalışmalar için teşekkür etti. Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Togan, almış oldukları bu farkındalık eğitimi ve hizmet sürecine dair değerlendirmelerini dinledi. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından 2023'ün ilk Diyabet Okulu eğitimini başarı ile tamamlayan 29 kişiye Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan, Destek ve Kalite Müdürü Taner Kayar'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende diplomaları verildi.