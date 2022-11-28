Muğla'da 205 mermer işçisine güvenli ocak işletmeciliği eğitimi verildi

Ermaş Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı ve Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan, TÜMMER tarafından projelendirilen ‘Farkındalık Artırımı ve Deneyim Paylaşımı Yoluyla Güvenli Mermer Ocak İşletmeciliği' projesi çerçevesinde Muğla'da 25 firmadan 205 işçiye eğitim verildiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen ve TÜMMER tarafından projelendirilen ‘Farkındalık Artırımı ve Deneyim Paylaşımı Yoluyla Güvenli Mermer Ocak İşletmeciliği' proje toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.

‘Farkındalık Artırımı ve Deneyim Paylaşımı Yoluyla Güvenli Mermer Ocak İşletmeciliği' projesi pilot iller seçilen Muğla ve Sivas'ta gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarıyla başlayan toplantı, TÜMMER projesi özelinde iş sağlığı ve güvenliği paneli ile devam etti.

Toplantıya katılan Ermaş Yönetim Kurulu Başkanı ve Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan yaptığı konuşmada, “Ülkemiz iş kazalarında Avrupa ve dünyada ilk sıralarda. Ölümlü iş kazalarında ise Avrupa'da birinci sırada yer almaktadır. Söz konusu proje çerçevesinde Muğla bölgesinde 23 firmadan 205 işçi ile birebir bu eğitimler verilmiş, genel toplantılarımıza birçok firma yetkilisi veya temsilcisi katılmıştır. Devamında da dernek olarak bu çalışmayı pekiştirmek için birçok çalışma başlatılmıştır. Proje; mermer ocak işletmeciliğinde yeni teknolojilerin tanıtılması ve eğitimlerde sanal gerçeklik uygulamalarının kullanılması açısından da büyük önem arz etmektedir” dedi.