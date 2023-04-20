Muğla'da 23 Nisan coşkusu miniklerle başladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103.yıl coşkusu Muğla'da Emin Eller Gündüz Bakımevi'nin bayram gösterisi ile başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Emin Eller Gündüz Bakımevi öğrencileri çeşitli gruplara ayrılarak dans gösterileri yaptılar ve şiir okudular. İki aylık bir hazırlık yapılarak izleyicilerle buluşan gösteri salonu dolduran vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emin Eller Gündüz Bakımevi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterisinde “Hayat Bayram Olsa”, “Özgürlük”, “Çayır çimen geze geze”, “Türkiye”, “Kostak Ali Zeybeği” ile dans, ritim gösterileri yaparken iki öğrenci de şiir okudu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 23 Nisan gösterisine çok sayıda vatandaş katıldı.