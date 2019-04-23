Muğla'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Muğla merkezdeki kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başladı. Muğla Türdü 100'üncü Yıl Ortaokulu'nda devam eden kutlamalara Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile birlikte tüm protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi, günün anlam ve önemine uygun şiirler okunup, konuşmalar yapıldı.

Törende konuşma yapan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Sevgili çocuklarımız bugün sizin bayramınız. 23 Nisan'ın sadece sizlere değil tüm dünya çocuklarına armağan edilmesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere ne kadar değer verdiğinin göstergesidir. Tüm dünyada eşi benzeri olmayan çocuk bayramı sadece ülkemizde kutlanmaktadır. Bir milletin gelişmişlik düzeyi çocuklara verdiği değerle ölçülür. Çünkü çocuklar bizim yarınlarımızdır. Çocuklarımıza gereken değeri verdiğimiz zaman, onlarda geleceğimizi renklendireceklerdir. Çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmek, eğitimci olarak bizim en önemli görevlerimizdendir. Büyük önderimiz Atatürk'ün bizlere emanet ettiği büyük eseri sonsuza kadar yaşatmak kararlılığımızı çocuklara aktarıp anlatmalıyız. Egemenliğimizin teminatı siz çocuklar bu cennet vatanı sahipleneceksiniz. En önemli göreviniz milli ve manevi değerlerimizi korumak, savunmak ve yaşatmaktır" dedi.

Program, 2,3,4 ve diğer sınıfların dans gösterileri, halk oyunları gösterisi, Zeybek gösterileri ile devam etti.