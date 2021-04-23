Muğla'da 23 Nisan Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı

Muğla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101. yıl dönümü kutlama programı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Salgın tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen program, Milli Eğitim Müdürlüğü Çelenginin Atatürk Anıtına sunulması ile başladı. Saygı Duruşunda bulunulması, İstiklal Marşının okunması, Elif Berra Gül ile Bergüzar Suzanna Topçu isimli öğrencilerin 23 Nisan şiiri okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Dumlupınar İlkokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisi sonrası il genelinde yapılan yarışmada dereceye giren çocuk şarkısının çalınması ile program sona erdi.