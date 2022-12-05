İhlas Haber Ajansı

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Muğla'da 24 yaşındaki gençten haber alınamıyor

Muğla’nın Menteşe İlçesinde yaşayan 24 yaşındaki Hakan Kurtoğlu’ndan dün akşam saatlerinden bu yana haber alınamıyor.

Muğla'nın Menteşe İlçesinde yaşayan 24 yaşındaki Hakan Kurtoğlu'ndan dün akşam saatlerinden bu yana haber alınamıyor.



24 yaşındaki Hakan Kurtoğlu, dün akşam saatlerinde iddiaya göre Menteşe ilçesinde bulunan Masa ,Dağı'na çıktı. Kurtoğlu'ndan haber alamayan yakınları karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. Evden ayrılmadan önce ailesine 'hatalar yaptım, çocuğuma iyi bakın' dedikten sonra veda ederek evi terk ettiği belirtilen Kurtoğlu'nun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Ekipler Kurtoğlu'nu bulmak için çalışma başlattı.

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