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Muğla'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı stant açıldı

Muğla il Emniyet Müdürlüğü Asayiş şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Menteşe Sınırsızlık Meydanı’nda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı stant açıldı.

Muğla il Emniyet Müdürlüğü Asayiş şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı stant açıldı.



Stantta Uluslararası Mücadele Gününde Kadına El Kalkamaz projesi ve KADES Uygulaması konularında halkı bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak için broşür dağıtıldı. Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda kurulan standı Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla il Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla İl Jandarma komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz standı ziyaret etti.

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