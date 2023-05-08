Muğla'da 2,5 milyon ata fidesi toprakla buluştu

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Muğla'da ata tohumlarının üretiminin artırılması ve yaygınlaştırılarak gelecek nesillere aktarılması için 2,5 milyon fide, 2,5 milyon fide değerinde tohum toprakla buluşurken, 450 bin fide balkon ve bahçeleri süsledi.

Bu yıl çeşitli etkinlikler çerçevesinde, sadece kırsal alanda dağıtımla yetinmeyerek balkon ve bahçelerinde üretimde bizde varız demek isteyen tüm vatandaşlara fide dağıtımı yapıldı. 450 bin fide Marmaris, Menteşe ve Bodrum İlçelerinde dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, dünyada gıda üretiminin ve tarımın en stratejik unsur haline geldiğini belirterek, “Nüfus artıyor, ekilebilir topraklar ise azalıyor. Biz kendi tohumumuzu üretmek, kadim tarım geleneğimizden miras aldığımız ata tohumlarımızı çoğaltmak durumundayız. Bu, en az milli güvenlik kadar önemli bir husus” dedi.

İl Müdürü Saylak, “Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle başlatılan proje çerçevesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce ata tohumlarından elde edilen toplam 2,5 milyon fide ile 2,5 fide değerinde tohumu üreticilere ulaştırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi' konusunda başlatılan proje ile sadece bu yıl il genelinde 450 üreticiye 600 dekarda ata tohumundan üretilen fide desteği verilecek. Üreticiler için yüzde 75 hibeli olmak üzere toplam; 300 bin adet domates, 250 bin adet biber, 225 bin patlıcan olmak üzere toplam 775 bin adet fide ve 20 kg Bornova kınalı bamyası, 20 kg Kırkağaç kavunu ve 2 kg zümrüt marul temin edildi” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, toplam bütçesi 1 milyon 480 bin TL olan projeye çiftçi katkısının 370 bin TL ve Bakanlık tarafından sağlanacak desteğin ise 1 milyon 110 bin TL olduğunu açıkladı. 2023 yılında tamamlanması hedeflenen proje ile özellikle kadın çiftçilerden olumlu dönüşler aldıklarını belirten Saylak, “Proje ile sebze yetiştiriciliği yapan üreticilerimiz de çok memnun kaldı. Bu proje aynı zamanda Muğla'nın kadın üreticilerine de istihdam imkanı sağlaması açısından çok önemli” diye konuştu.

Muğla genelinde hububat üretiminde bazı bölgelerde verim düşüklüğünü önlemek amacıyla 6 adet hububat projesi hazırlandığını, yüksek verimli hastalıklara dayanıklı ve üreticilerin 3-4 yıl kendi tohumluklarını kullanabilmesine imkân tanıyan projelerin de uygulamaya konduğunu kaydeden Saylak, “Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce tarım arazilerinin etkin kullanılması ve atıl arazilerin etkinleştirilmesi için yüzde 75 hibe olacak şekilde hazırlanan hububat projeleri çerçevesinde 150 ton buğday ve tritikale tohumluğu temin ettik. Ayrıca Müdürlüğümüzce hazırlanan Sosyal sorumluluk projesiyle 64 ton sertifikalı hububat ve yem bitkileri tohumluğunu da üreticilerimizle buluşturduk” dedi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Türkiye'de tohumluk üretimin son 20 yılda 9 kat, tohumluk ihracatının da yine aynı dönemde 12,6 kat arttığını belirterek, “Ülkemizde gen kaynaklarımızı koruyan ulusal iki Gen Bankamızda toplam 123 bin çeşit tohum silolarda muhafaza ediliyor. Yine bugün ülkemizde bu tohumlar geliştirilerek tohum üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna gelmiştir. Hali hazırda 117 ülkeye ihracat yapmaktayız. 2023 üretim yılı için hububat grubunda destekleme miktarı 24 TL/dekar dan 50TL/dekara çıkarılarak yüzde 108 artış yapılmıştır” dedi.