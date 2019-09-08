Muğla'da 251 bin öğrenci ders başı yapıyor

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla'da da 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. İki buçuk aylık uzun yaz tatilinin ardından okula yeni başlayan çocuklar için 5-6 Eylül tarihlerinde uyum Eğitimi gerçekleştirildi.

152 bin 549 öğrenci ders başı yapacak

Muğla genelinde 796 okulda toplam 152 bin 549 öğrenci, 13 bin 308 idareci ve öğretmen eğitim öğretim yılına başlayacak. 61 bağımsız anaokulda 14 bin 656, 326 ilkokulda 47 bin 832,

241 ortaokulda 49 bin 738, 168 lisede de 40 bin 323 öğrenci olmak üzere toplam 152 bin 549 öğrenci ders başı yapacak.

Taşımalı eğitimden 21 bin 756 öğrenci yararlanıyor

Bulunduğu mahallesinde okul bulunmayan ve toplu taşıma hizmeti alamayan yerleşim yerlerinde ikamet eden öğrencilerin ulaşım ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması için Muğla genelinde taşımalı eğitim bu sene de devam ediyor. Taşımalı eğitim kapsamında 21 bin 756 öğrenci 407 taşıma merkezi okulda öğrenim görecek.

Ders kitapları sıralarda

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak dağıtılan ders kitapları okullarda öğrencilerin sıralarına konuldu. Sıfır Atık Projesi kapsamında plastik poşet kullanımını azaltmak ve milli ekonomiye destek vermek amacıyla ders kitapları bu sene poşetlere konulmadı.

Açılış töreni Atatürk İlkokulu'nda

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı açılış töreni ve İlköğretim Haftası kutlama programı Menteşe Atatürk İlkokulunda gerçekleştirilecek. 9 Eylül Pazartesi günü saat 10.30 da başlayacak olan kutlama programına Muğla protokolü katılacak. Törenin ardından restorasyonu tamamlanarak eğitim öğretime başlayan Atatürk İlkokulu'nun açılışı gerçekleştirilecek.