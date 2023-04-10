Muğla'da 26 diyabetli bireye diplomaları verildi

Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Diyabet Okulu'nda, gerçekleştirilen eğitim programı sonrasında 26 diyabetli bireye diplomaları verildi.

Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi diyabet hastalarına birçok alanda eğitim verilirken eğitim sonunda diyabet hastalarına diplomaları veriliyor. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada,” Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören diyabet hastaları ve yakınlarının katıldığı eğitimde, Diyabet hastalığı nedir, Diyabetin Oluşum Mekanizmaları, Tıbbi Tedavisi, Dengeli Beslenme, Diyabette İnsülin Dışında Kan Şekerini Düzenleyici İlaçlar, Diyabetle Yaşam, Diyabetin Akut ve Kronik Komplikasyonları, Fiziksel Aktivite Ve Hareketin Önemi, İnsülin Tedavisi Ve Uygulamalarda Yapılan Yanlışlar İle İlaçların Güvenli, Doğru Ve Etkin Kullanımı gibi birçok konuda eğitici bilgiler verildi” ifadesi kullanıldı.