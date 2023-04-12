Muğla'da 27 yıllık caminin 21 yıllık misafirleri

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki 27 yılık camiye 21 yıldır yuva yapan leylekler, mahallenin simgesi haline geldi.

Muğla Menteşe'de bulunan Muslihittin Mahallesi'nde 27 yıl önce yapımı tamamlanan Şeyh Muslihittin Camisi'ne her yıl Nisan ayında gelen leylekler mahalle sakinlerinin ilgisini çekiyor. Leyleklerin kubbeye yaptığı yuvaya, cami yöneticileri de özenle bakıyor.

Şeyh Muslihittin Camisi'nin müezzini Hüsnü Mercan, “Leyleklerimiz 21 yıldır bu camiye gelmekte. Yaz aylarında ilkbahar aylarında son beş altı yıldır devamlı bunları görmekteyiz. Bahar aylarında buraya camiye yuvalarına geldikten sonra sonbaharda yavrularını uçurup tekrar gidiyorlar. Bizler bu camide leylekleri misafir ediyoruz, sonra tabi zamanları geldiği zaman buradan göç ediyorlar. Ertesi yıl tekrar aynı yere geliyorlar” diye konuştu.