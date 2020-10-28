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Muğla'da 29 Ekim çelenk sunma töreni ile başladı

Muğla Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yıldönümü kutlama programı Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başladı.

Muğla Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıldönümü kutlama programı Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı. Muğla Valisi Orhan Tavlı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı.


Program, Vali Tavlı'nın 29 Ekim Perşembe günü saat 10.00'da Valilik bahçesinde tebrikleri kabul etmesi ile devam edecek. Tören sonrası Cumhuriyet Meydanında kutlama programı gerçekleştirilecek. Programda öğrenciler tarafından şiir okunduktan sonra Vali Orhan Tavlı tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak. Bayram günü saat 19.23'te ışık gösterisi ve Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bando Ekibi tarafından bando gösterisi yapılacak.

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