Muğla'da 29 Ekim coşkuyla kutlandı

Muğla'da Cumhuriyet'in ilanının 96'ncı yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenler ile kutlandı.

Muğla Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajı okundu. Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması ve Menteşe Halk Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen folklör gösterisinin ardından program, Bin 400 öğrenci ile askerlerin tören yürüyüşü yapmasının ardından sona erdi.