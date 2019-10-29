İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muğla'da 29 Ekim coşkuyla kutlandı

Muğla’da Cumhuriyet’in ilanının 96’ncı yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenler ile kutlandı.

Muğla'da Cumhuriyet'in ilanının 96'ncı yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenler ile kutlandı.


Muğla Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajı okundu. Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması ve Menteşe Halk Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen folklör gösterisinin ardından program, Bin 400 öğrenci ile askerlerin tören yürüyüşü yapmasının ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.