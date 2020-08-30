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Muğla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Muğla’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na Vali Orhan Tavlı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün çelenk koymasıyla başladı.

Muğla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Vali Orhan Tavlı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün çelenk koymasıyla başladı.


Protokol üyelerinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları, Menteşe muhtarları, siyasi parti ile meslek odaları temsilcilerinin de katıldığı törende, Atatürk ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Türk bayrağının göndere çekilmesi ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi. Törenin ardından şehitlikler ziyaret edildi.

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