Muğla'da 31 bin 705 adet fidan dağıtılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında

yüzde 50 hibeli meyve fidanlarının daha önceden talepte bulunan vatandaşlara dağıtımı yapılıyor.

Meyve yetiştiriciliğinin yaygınlaşması ve çitçilerin ek gelir olanaklarının iyileştirilmesi için il genelinde dağıtımı yapılacak ve 1302 dekarlık alana dikilecek olan 31 bin 705 fidan, önceki aylarda talepte bulunan vatandaşlara teslim edilecek. İl genelinde 257 haneye dağıtımı yapılacak olan fidanlar arasında zeytin, ceviz, kestane ve incir fidanı bulunuyor.

Yaklaşık 585 bin 800 TL'ye mal olan fidanlar önümüzdeki haftalarda talepte bulunan vatandaşlara dağıtılarak, dikimi yapılacak.