İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muğla'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi Bitez açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Bitez açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.


Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber tekne durdurularak içerisindeki 28 Suriye, 6 Filistin, 1 Afganistan ve 1 Tunus uyruklu olmak üzere toplam 36 düzensiz göçmen (24 erkek, 7 kadın, 5 çocuk) yakalandı.


Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.