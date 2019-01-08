Muğla'da 4 muvazzaf ve 2 ByLock'cu gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında FETÖ'nün askeri yapılanmasına ilişkin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda 4 muvazzaf asker ve 2 Bylock kullanıcısı gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı sonrası Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda Muğla İl Jandarma, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları emrinde görevli 4 muvazzaf askeri personel ile sivil 2 Bylock kullanıcısı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 muvazzaf asker ile 2 Bylock kullanıcısı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edileceği açıklandı.