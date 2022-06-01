Muğla'da 4 yılda 19 bin dekar mera ıslahı yapıldı

Muğla'da son 4 yılda toplam 19 bin 231 dekar mera alanı için 12 adet Mera Islah ve Amenajman projesi hazırlandı. Bunlardan 8'nin çalışmaları tamamlandı. 2021 yılında 4 adet proje Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı. 2022 yılında başlanacak olan 4 adet Mera Islah ve Amenajman Projesinin toplam bütçesi 3 milyon 556 bin TL olurken, proje çerçevesinde hayvan refahına yönelik çalışmalar geniş yer buldu.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak yaptığı açıklamada, “Muğla'da mera alanlarının ıslahı için 12 adet Mera Islah ve Amenajman projesini hazırladık. Bunun 8'ini tamamladık. 2022 yılı için ise 3 milyon 556 bin TL bütçeli 4 proje ile mera alanlarında çalışmalara yenisini ekledik” dedi.

19 bin 231 dekar mera ıslah çalışmasıyla hayvan refahıyla birlikte çobanlara 10 çoban evi yapacaklarını belirten İl Müdürü Saylak, “Hayvan refahının arttırılması amacı ile mera alanlarına sıvat (suluk), gölgelikler, kaşınma kazıkları, sondaj kuyuları, sondaj kuyularının çalışması için güneş enerjisi panelleri, tel çitler, canlı çit ile ağaçlandırma işlemleri yaptık. Meradaki ot kalitesinin arttırılması amacı ile drenaj kanalları, yabancı ot mücadelesi, gübreleme, çalı temizliği, tohumlama işlemleri yaptık. Dağlarda zor şartlarda çalışmalarını yürüten çobanlarımızı da unutmadık. Yayladaki yaşam koşullarını iyileştirmek amacı ile 2022 yılı Mera Islah ve Amenajman projesi çerçevesinde 10 adet çoban evi yapıyoruz” dedi.