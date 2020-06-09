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Muğla'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla açıklarında lastik bot ile Yunanistan adalarına geçmeye çalışan ve Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından Türk karasularına itilen 41 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Bodrum Çatal adası açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarını alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içinde 41 düzensiz göçmen ile karşılaştı. 41 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Düzensiz göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından eşyaları alınarak lastik botlarının Türk karasularına itildiğini ve yardım talebinde bulunduklarını açıkladı.

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