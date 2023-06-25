Muğla'da 41 göçmen ile iki organizatör yakalandı

Bafa yol kontrol noktasında jandarma ekipleri tarafından kontrol için durdurulmak istenen 34 plakalı bir kamyonet dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yapılan fiziki takip sonrası kamyon durduruldu. Kamyon kasasında yapılan kontrolde çok sayıda düzensiz göçmen ile karşılaşıldı.

Kamyon kasasında yapılan kontrolde; 5 Pakistan, 15 Suriye, 21 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 41 göçmenin yasadışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalıştıkları tespit edildi.

Göçmenlerin kaçışlarına yardımcı olan organizatörler M.B.G. ve E.S.G. isimli şüphelilerde suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen operasyon sonrası yakalanan 41 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Ula Geri Gönderme Merkezine gönderildi. Operasyonda yakalanan M.B.G. ve E.S.G. isimli iki organizatör ise Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.