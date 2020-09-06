Muğla'da 43 bin TL sahte para ele geçirildi

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde hafta sonu yoğunluğunu dikkat alan polis ekipleri, gerçekleştirdikleri aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve sahte para ele geçirdi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bodrum Grup Amirliği ekipleri tarafından eğlence mekanlarında gerçekleştirdiği şok uygulamalarda 107.74 gram esrar, 145 adet sentetik hap, 2 parça halinde 3.5 gram Metamfetamin, 43 adet 100 TL'lik sahte banknot, 825 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Yakalamalar doğrultusunda 11 şahıs hakkında adli tahkikat başlatılırken, üç kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden adliyeye sevk edilen 2 kişiden H.A. tutuklandı.