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Muğla'da 47 bin 693 kişi aşı oldu

Korona virüs (Covid-19) salgınının üzerinden 10 ay geçtikten sonra başlayan Covid-19 aşı çalışmalarında ilk aşı 14 Ocak’ta sağlık çalışanlarından başlamıştı.

Korona virüs (Covid-19) salgınının üzerinden 10 ay geçtikten sonra başlayan Covid-19 aşı çalışmalarında ilk aşı 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarından başlamıştı.


14 Ocak'tan bu yana yaklaşık 11 sağlık çalışanı kısa sürede aşı olurken, yaş itibari ile en yaşlılardan başlayan aşılama çalışmaları da devam ediyor. Sağlık çalışanlarının ardından başlayan 90 yaş, huzurevi sakinlerinin ilk aşıları tamamlanmıştı.


Muğla'da bugüne kadar toplam 47 bin 693 kişi aşılanırken, aşılama çalışmalarında 75 yaş ve üzeri ile sağlık çalışanlarının aşılama işlemleri tamamlandı. Aşılama çalışmalarında Muğla'nın başarı oranı ilk 15 il içinde olduğu öğrenilirken, önümüzdeki süreçte belirlenen yaş grupları ve risk durumuna göre aşılama çalışmalarının devam edeceği açıklandı.

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