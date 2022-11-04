Muğla'da 49 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ve Marmaris ilçelerinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça açıklarında iki geri itme olayında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı. Gece saatlerinde lastik bot içerisinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarılırken, sabah saatlerinde de yine Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında ise sürat teknesi içerisinde bir grup düzensiz göçmen bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri sürat teknesi içinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 17 düzensiz göçmeni kurtardı. Sürat teknesi içinde göçmen kaçakçısı olduğu tahmin edilen bir kişi de yakalandı.