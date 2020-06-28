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Muğla'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 5.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20:43 sıralarında merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi Osmaniye Mahallesi olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 61 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla'nın tüm ilçelerinde ve yakın illerde de hissedildi. Deprem sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne şu ana kadar bir ihbarın yapılmadığı öğrenildi.

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