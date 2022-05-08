İhlas Haber Ajansı

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Muğla'da 55 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekipleri, 55 düzensiz göçmeni yakaladı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekipleri, 55 düzensiz göçmeni yakaladı.


Düzensiz göçmenler ile ilgili çalışmalarına devam eden jandarma ekipleri, Seydikemer'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 55 düzensiz göçmeni yakaladı. Edinilen bilgiye göre Kabaağaç Mahallesi'nde bir grup yabancıyı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Bangladeş, 2 Pakistan uyruklu düzensiz göçmenleri yakaladı. Boğaziçi Mahallesi'nde ise 25 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

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