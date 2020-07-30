İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muğla'da 61 sığınmacı kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında iki ayrı olayda toplam 61 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında iki ayrı olayda toplam 61 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Marmaris Değirmen Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisinin ardından bölgeye giden Türk Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmeni kurtardı.


Aynı gün sabah saatlerinde ise Marmaris Kadırga Burnu açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup sığınmacı tespit edildi. 18 kişi oldukları tespit edilen sığınmacılar sahil güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.


Toplam 61 sığınmacının Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itildiği öğrenilirken, sığınmacılar Marmaris limanına getirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.